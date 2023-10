“Qualcosa di grosso” Il flop dei servizi segreti israeliani | l' avviso ignorato

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Israele era stato avvertito dall'intelligence egiziana che Hamas stava preparando «di», ma hagli avvertimenti. A sostenerlo è una fonte dell'intelligence egiziana citata a condizione di anonimato dai media: le autorità di Israele, ha aggiunto la fonte, hanno preferito concentrarsi sulla minaccia proveniente dalla Cisgiordania ignorando quella dalla Striscia di Gaza, da cui poi sono partiti i cinquemila razzi lanciati sul territorio nemico e le incursioni dei terroristi armati. «Li abbiamo avvertiti che stava per esplodere la situazione e anche molto presto. E sarebbe stato grande. Ma hanno sottovalutato questi avvertimenti», ha spifferato la fonte egiziana, che spesso funge da mediatore tra Israele e Hamas. Sin dai primi momenti dell'attacco di Hamas idi ...

