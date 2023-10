Pulizie d’autunno | offerte su decine di prodotti per casa e giardino

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nonostante i termometri di tutta Italia continuino a riportare valori medi ben oltre le medie stagionali (con gli esperti che parlano di oltre dieci gradi in più rispetto a quanto sia legittimo aspettarsi dal mese di ottobre, soprattutto nelle regioni del Nord), per molti italiani è comunque arrivato il momento del tanto atteso cambio di stagione. Non tanto nell’abbigliamento che, per l’appunto, deve rimanere in linea con le condizioni climatiche: quanto nell’organizzazione di oggetti, arredi e accessori all’interno delle abitazioni. C’è chi approfitta di queste piacevolissime giornate di sole per sistemare ile la veranda dopo le serate estive trascorse in compagnia. C’è chi cambia il copridivano in attesa del vero autunno, mentre iniziano a comparire cuscini più pesanti e copertine di lino. E così, tra uno spostamento e l’altro, è sempre molta la polvere che ...