(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. - (Adnkronos Salute) - “Lae le altre patologieche saranno le più diffuse nel mondo già prima del 2030, secondo la previsione dell’Oms. Numeri che valgono in Italia il 4% del prodotto interno lordo tra spese dirette e indirette. Senza contare la diminuzione dell'a

L'allarme della società italiana di psichiatria: la patologia 'vale' il 4% Pil e 10 anni di vita "Lae le altre patologie psichiatriche saranno le più diffuse nel mondo già prima del 2030, secondo la previsione dell'Oms. Numeri che valgono in Italia il 4% del prodotto interno lordo tra ...Un appello ai personaggi famosi, del mondo dello spettacolo ma non solo, a fare 'outing' in presenza di problemi di salute mentale o, con l'obiettivo di combattere il pregiudizio che ancora resiste rispetto alle patologie mentali e che spesso s...

Psichiatri, 'depressione vale 4% Pil e 10 anni di vita' Adnkronos

Giornata Mondiale Salute Mentale. Psichiatri: “Malattie mentali ... Quotidiano Sanità

“La depressione e le altre patologie psichiatriche saranno le più diffuse nel mondo già prima del 2030, secondo la previsione dell’Oms. Numeri che valgono in Italia il 4% del prodotto interno lordo tr ...“La depressione e le altre patologie psichiatriche saranno le più diffuse nel mondo già prima del 2030, secondo la previsione dell’Oms. Numeri che valgono in Italia il 4% del prodotto interno lordo tr ...