PSG | Luis Enrique contro un giornalista | cos’è successo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’episodio che ha visto protagonista, allenatore del PSG, dopo la vittoriail Rennes. I dettagli Dopo la vittoria per 4-1 del suo PSG sul campo del Rennes,ha perso la pazienza ai microfoni di Free Ligue 1. PAROLE – «Vedi solo il lato negativo, è incredibile! E in ogni intervista… L’uomo più negativo della storia del calcio! L’ultima volta abbiamo vinto 4-1 e mi ha detto che meritavamo di perdere… Per me il Rennes è stato migliore nei primi 25 minuti e quindi penso che o miglioriamo o diventerà complicati. Ma questi ragazzi non sono macchine e il calcio è fatto di episodi. I giovani capiscono, sei tu che non capisci niente. Ecco cosa penso quando mi fate certe domande…».