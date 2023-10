PS Plus Extra e Premium | leakkati i giochi di ottobre 2023

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Un noto leaker ha pubblicato l’elenco di alcuni deiche dovrebbero essere inclusi in PSnel mese diSony dovrebbe svelare iinclusi negli abbonamenti PSper questo mese mercoledì 11, mentre il rilascio avverrà una settimana dopo, il 17, ma potete già dare un’occhiata in anteprima al (presunto) elenco dal momento che quest’ultimo è appena trapelato in rete. È probabile che PSvedano circa 20 nuovi titoli nel proprio catalogo come avvenuto già a settembre e 7sono stati già resi noti ...