(Di lunedì 9 ottobre 2023) È arrivata oggi la proposta da parte del Comitato Organizzatore di LA28: cinquepossibili per i Giochidi Losnel 2028. Stiamo parlando di baseball-softball, cricket, flag football, lacrosse e squash: la proposta è stata fatta ed ora la palla passerà alla Commissione per il Programma Olimpico del Cio per poi arrivare al Comitato Esecutivo del Cio. Se ne discuterà a breve: nella 141esima Sessione del Cio a Mumbai, in India, da lunedì 15 ottobre. Di questi cinquetre sono stati già visti ai Giochi: il baseball ed il softball dal 1992 al 2008 e poi per il 2020, mentre il cricket era presente nel 1900 e lacrosse nel 1904-1908.assoluta sarebbe invece per squash e flag football (qualcosa di paragonabile al football americano). Andando a guardare ...