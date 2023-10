Programmi TV di stasera | lunedì 9 ottobre 2023 Presadiretta si occupa di auto elettriche | Quarta Repubblica sull’attacco in Israele

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Riccardo Iacona -(US Rai) Rai1, ore 21.30: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 Fiction. 3×03 Ladri di futuro: Una ragazza figlia di immigrati è uccisa in quanto osteggiava un matrimonio combinato. Sospettati sono il padre e il fratello. Scontri ed incomprensioni anche tra Imma e la figlia Valentina. Rai2, ore 21.20: Fake Show – Diffidate delle Imitazioni Intrattenimento. Quarto appuntamento con lo show condotto da Max Giusti, con Francesca Manzini e Claudio Lauretta. Ospiti: Maurizio Casagrande, Lodovica Comello, Leonardo Fiaschi, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Francesco Procopio, Anna Tatangelo e Fatima Trotta. Tra le prove proposte nel corso della serata ci sarà la “Realtà artificiale”: l’IA, a sorpresa, animerà lo studio riproponendo la scenografia di un programma televisivo o di un luogo e gli ospiti chiamati a giocare devono interagire con ...

