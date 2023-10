Professioni | Riccardo Alemanno confermato presidente dell’Istituto nazionale Tributaristi

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per il triennio 2023-2026, eletto per acclamazione dai duecento delegati congressuali. Nella cornice della sala meeting ‘Adalberto Libera’ del The Hive Hotel, in cui si è celebrato il VII congressoInt 1997-2023 ‘Professione Tributarista’,è statodell’Int (istituto) per il triennio 2023-2026, eletto per acclamazione dai duecento delegati congressuali. “Dovrei esserci abituato -ha detto- invece è sempre una grande emozione, i colleghi delegati mi hanno ancora una volta dato fiducia totale, ciò è un grande onore ma anche una grande responsabilità, conscio delle difficoltà che dovremo affrontare sia sul fronte di categoria, sia su quello legislativo, ma la coesione e la ...