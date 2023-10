Priscilla | Cailee Spaeny sulle riprese | Al mattino ero incinta e dopo pranzo avevo 14 anni

(Di lunedì 9 ottobre 2023), la protagonista di, l'ultimo film di Sofia Coppola, racconta la sua esperienza nell'interpretare il ruolo e i ritmi frenetici delle. In occasione della premiére dial New York Film Festival,ha raccontato com'è stato per lei vestire i pdiPresley e sostenere i ritmi di ripresa frenetici. "Sono stata davvero fortunata a sedermi conin persona e poterle fare tutte le domande che volevo. Mi ha aiutata molto a capire in che direzione volevo andare e cosa volevo dire interpretando il suo personaggio", ha detto la giovane attrice durante l'incontro con il pubblico.ha poi parlato dei ritmi frenetici a cui era sottoposta, ...

In occasione della premiére dial New York Film Festival,Spaeny ha raccontato com'è stato per lei vestire i panni diPresley e sostenere i ritmi di ripresa frenetici . " Sono stata davvero fortunata a ...Spaeny brillante protagonista del film vincitore a Venezia. La Match Factory ha annunciato la vendita internazionale didi Sofia Coppola in vista della sua prima nordamericana al New ...

Priscilla, Cailee Spaeny sulle riprese: "Al mattino ero incinta e dopo ... Movieplayer

Priscilla, è stata Kirsten Dunst a suggerire Cailee Spaeny a Sofia ... ComingSoon.it

Cailee Spaeny, la protagonista di Priscilla, l'ultimo film di Sofia Coppola, racconta la sua esperienza nell'interpretare il ruolo e i ritmi frenetici delle riprese.Kirsten Dunst e Sofia Coppola sono amiche da tempo ed è stato grazie ad un suggerimento dell'attrice se la regista ha trovato la perfetta Priscilla, ruolo andato a Cailee Spaeny.