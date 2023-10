Previsioni per Memeinator | la sua prevendita inizia con una forte domanda

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 9 ottobre 2023)mira a distruggere e portare nell’oblio i token meme deboli.offrirà un rendimento del 132% durante la. È previsto un aumento da 10 a 50 volte del valore di MMTR.(MMTR) è stato messo inil 29 agosto ad un prezzo interessante di $0,01. Una settimana dopo, gli investitori hanno acquistato token per un valore di oltre 650.000 dollari, guardando soprattutto al suo immenso potenziale e al ROI del 132% durante la. Grazie ai recenti punti di forza degli acquirenti,potrebbe essere il meme migliore per il 2023 e oltre. Cos’èe qual’è la sua proposta di valore?è una criptovaluta nascente, che cavalca la mania e la frenesia dei meme per ...