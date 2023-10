Presentata oggi a Civitavecchia la ‘Hydrogen Valley’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il progetto mira a realizzare un impianto di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili nell’area retroportuale di, nel cuore del Lazio. , un progetto ambizioso finanziato dalla Comunità Europea attraverso i fondi del Pnrr per un totale di 7.469.000 euro. Il progetto mira a realizzare un impianto di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili nell’area retroportuale di, nel cuore del Lazio. “Il progetto presentato, si inserisce nel progetto europeo Life3H, già partito nel 2021 – specifica Pino Musolino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale –nel quale noi assieme alla Regione Abruzzo, abbiamo iniziato il lavoro di utilizzo di idrogeno verde come fuel per la mobilità degli autobus portuali dando così effettivamente vita alla prima Hydrogen valley ...