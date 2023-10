Premio Nobel per l’Economia 2023 a Claudia Goldin

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La vincitrice delper, professor of Economics all’Università di Harvard. L’economista statunitense è stata premiata dall’Accademia reale svedese delle Scienze per i suoi studi sul gender gap. Il prestigioso, formalmente noto come “Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences” in memoria di Alfred, è l’ultimo dei premidi quest’anno e vale 11 milioni di corone svedesi. Il riconoscimento alla storica ed economista americana, nata nel 1946, è stato assegnato con questa motivazione: “Per aver fatto progredire la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile”., si legge ancora nelle motivazioni, ha scoperto i fattori chiave delle ...

PREMIATA Il2023 per l'economia è andato a Claudia Goldin , storica economica ed economista del lavoro americana, attualmente Professor of Economics all'Università di Harvard e co - ...Claudia Goldin ha vinto ilper l'Economia 2023. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese delle Scienze. Il prestigioso, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memoria di ...

D'Amico: "Perché Fosse ha vinto il Nobel È uno scrittore globale come Ibsen" Sky Tg24

È stato assegnato oggi il Premio Nobel per la Medicina. A vincerlo, Katalin Karikó e Drew Weissman, grazie alle loro scoperte sulle modifiche delle basi nucleotidiche che hanno consentito lo sviluppo ...Un premio Nobel all’economia dedicato al gender gap. Il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dall’Accademia reale svedese delle Scienze è andato alla statunitense Claudia Goldin, dell’Univer ...