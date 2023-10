Pozzuoli; la maestra Palmina è tornata alla Casa del Padre

Leggi su ilblogdigio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ho tanti ricordi di, insegnante di scuola dell’infanzia in pensione da pochissimi anni. Ricordi d’infanzia perché eravamo vicine die ricordi professionali perché lavoravamo nella stessa scuola.è la vedova di Gaetano Formato, impiegato del Caf Cisl per la categoria dei pensionati, per tantissimi anni al servizio del suo ufficio in Piazza Il Blog di Giò.