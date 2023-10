Portogallo | eletta la prima Miss transgender

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sguardo fiero e visibilmente commosso, sorriso contagioso e tanta emozione: è così che appare nelle fotografie Marina Machete, la giovane donna di 28 anni di cui tutti parlano adesso. Ha partecipato a un concorso di bellezza, e lo ha vinto, ma la sua vittoria è molto di più di una corona e una fascia da esibire, ma è un vero e proprioto che celebra l’inclusività e la diversità, che mette a tacere i pregiudizi, gli stereotipi e le categorizzazioni, che segna un punto di svolta importante per tutti. Sì perché Marina, con la sua vittoria che le è valsa il titolo di, è ladonnaa concorrere per il titolo diUniverso. È stata lei stessa ad annunciare questo traguardo sui suoi social network dichiarandosi orgogliosa e ...

recentemente Miss Olanda, Rikkie Valerie Kollé non sarà l'unica concorrente trans a Miss ... Giovedì Marina Machete , transgender di 28 anni, ha vinto il concorso di bellezza Miss...Marina Machete - miss2023 Una donna transgender ha vinto il concorso di bellezza Missper la prima volta e competerà con un'altra donna transgender per il titolo di Miss Universo in programma a El Salvador. Marina ...

Miss Portogallo, per la prima volta lo vince una donna trans. Chi è ... Stile e Trend Fanpage

C'è un'altra trans Miss. La svolta del Portogallo ilGiornale.it

Miss Portogallo, per la prima volta lo vince una donna trans. Chi è Marina Machete La nuova reginetta parteciperà di diritto alle finali di Miss Universo rappresentando il Paese. Assieme a lei un’altr ...La 28enne Marina Machete prenderà parte al concorso di Miss Universo e se la vedrà con un'altra donna transgender, l'olandese Rikkie Valerie Kollé ...