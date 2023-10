Pordenone | Giornate del Cinema Muto | domani la prima mondiale del lungometraggio girato in Amazzonia nel 1918

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ritrovato il primoinnel: alledeldiavrà luogo la premiere di questo straordinario documento storico., martedì 10 ottobre, alle ore 14.30 ledeldipresentano inal Teatro Verdi, Amazonas, maior rio do mundo, il primoin: si tratta di uno straordinario documento che già nelmetteva in evidenza l'enorme ricchezza naturalistica e le risorse di quest'area che si estende per quasi sette milioni di chilometri ...

Si intitola Amazonas, major rio do mundo e sarà presentato alledel Cinema Muto diin prima mondiale a lungo considerato perduto , è stato ritrovato nei primi mesi di quest'anno ...Alledel Cinema Muto disarà presentato in prima mondiale martedì 10 ottobre (ore 14.30) al Teatro Verdi, Amazonas, maior rio do mundo, il primo lungometraggio girato in Amazzonia, un ...

Il primo film sull'Amazzonia alle Giornate del Muto di Pordenone Agenzia askanews

Pordenone, Giornate del Cinema Muto: domani la prima mondiale ... Movieplayer

È Erich von Stroheim, uno dei grandi maestri dell’epoca del “silent movie”, austriaco naturalizzato statunitense, a conquistare oggi l’onore della proiezione serale delle 21, alla 424esima edizione ...Il film si intitola Amazonas, maior rio do mundo e sarà presentato alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone in prima mondiale domani al Teatro Verdi. L’autore è Silvino Santos, uno dei pionieri del ...