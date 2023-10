Politano furioso dopo il cambio | il gesto a Garcia

Panchina SSC Napoli, Rudi Garcia a rischio esonero: De Laurentiis ècon l'allenatore In tal ... Questa volta è stato il turno di Matteomandare a quel paese Garcia. CLASSIFICA SERIE A ...Secondo Il Mattino , Aurelio De Laurentiis sarebbe apparsoe sconcertato negli spogliatoi ... 9 ottobre 2023 Gallery correlate Giovanni Simeone MatteoNapoli, la pazza festa scudetto in ...

Rudi Garcia rischia l’esonero: De Laurentiis furioso dopo il ko del Napoli con la Fiorentina la Repubblica

Politano esce dal campo e si arrabbia con Garcia, come Osimhen Avvisatore.It

Il patron non ha digerito la disfatta con la Fiorentina: le strade tra il francese e gli azzurri potrebbero separarsi ...Questa volta i tifosi non hanno perdonato l'ennesima inaspettata brutta prestazione del Napoli. Sui social impazza l'hashtag "Garcia Out".