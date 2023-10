Policlinico Tor Vergata | batterio killer e 9 pazienti morti | tre medici rischiano il processo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Noveall'ospedale di Tor, treilper non aver evitato la diffusione deldi Klebisiella nel reparto di terapia intensiva delromano. Diciassettesu 47 furono infettati dal. I decessi furono nove, tra i ricoverati dal primo giugno al 30 agosto 2017, non aveva preso le corrette misure per evitare la diffusione di un'epidemia di Klebisiella.di finire ail direttore sanitario dell'epoca, l'allora responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di terapia intensiva e il coordinatore infermieristico del reparto di quel periodo. L'accusa è di epidemia ...

Nell'estate del 2017 l'infezione del batterio Klebsiella aveva causati 9 decessi alVergata di Roma. Ora, dopo lunghe indagini, è scattata la richiesta di rinvio a giudizio per 3 medici. Le accuse nei confronti dei medici .

Il batterio Klebsiella ha provocato 9 morti al policlinico Tor Vergata di Roma nel 2017: ora è scattata la richiesta di rinvio a giudizio per 3 medici.I fatti risalgono al 2017, e dopo la denuncia delle famiglie è partita l'inchiesta. Per l'accusa, i tre operatori sanitari non avrebbero messo in campo tutte le strategie per prevenire la diffusione d ...