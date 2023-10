La linea difensiva diSi attende anche di capire quale sarà la strategia difensiva del giocatore francese , che a questo punto rischia di veder compromessa la propria carriera. Secondo ...Spiace per il ragazzo" "Chiesa e Vlahovic non ci saranno, siamo dispiaciuti di non averli a ... un po' per l'oggettivo valore dei rossoblu (specialmente a Marassi, dove hanno giàil ...

Juventus, Pogba fermato dal doping, l'addio è vicino Agenzia ANSA

Pogba fermato dal doping: c'è la lettera ufficiale della Juve. Primo passo verso l'addio Tiscali

Pogba è stato formalmente sospeso dalla Juve, che gli applicherà anche una riduzione dello stipendio da regolamento (come previsto dai minimi ...Intervenuta a "Radio Anch'io lo Sport", Evelina Christillin si sofferma sul momento della Juventus e sul caso Pogba tra gli altri temi: "La Juve Penso si vada verso un ...