Pogba e la maledizione del doping

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sono settimane non facili per la Juventus. La quadra di calcio più blasonata d’Italia è in cerca d’identità e di riscatto, mentre il club è attanagliato dai problemi di un bilancio tutt’altro che roseo. E la confermata positività aldi Paulapre adesso vari scenari perché la società non può restare inerte. Sia per il centrocampista francese che per la Juventus è infatti il tempo delle decisioni definitive.dovrà infatti provare a dimostrare la sua “non intenzionalità” nell’assunzione delle sostanze proibite. E, se del caso, ammettere la sua responsabilità al fine di ottenere un patteggiamento sui 4 anni di potenziale squalifica. La Juventus può arrivare invece alla risoluzione del contratto. Paul. Foto Twitter @Joshua4itaI possibili scenari Dopo l’esito delle controanalisi, che ne hanno ...

... con i rossoneri che vogliono cancellare ladei quattro derby in pochi mesi. Ci arriva ... La tegolae la telenovela Bonucci non sembra in grado di poter distrarre i bianconeri. La vena ...Sembra unaper Allegri . Da sempre restio ad affrontare in conferenza temi extra - campo, dopo lo ... che ieri ha sparato a zero contro tutti, e il caso -. Alla vigilia della gara con ...

Pogba positivo al doping: il malocchio, lo stregone e il sequestro. Così il Polpo è finito in un labirinto la Repubblica

Pogba, lo stregone nega la «maledizione» a Mbappé Corriere della Sera

In casa bianconera, dopo la sospensione per doping del francese, si guarda ancora il mercato. Le ultime novità. La seconda pagina bianconera di Paul Pogba è un’autentica maledizione. Dopo l’infortunio ...La Juventus sta valutando la situazione di Paul Pogba e nel frattempo si sta guardando intorno nel caso dovesse sostituirlo. C’è un profilo in pole Clamoroso quanto accaduto a Paul Pogba in questa esp ...