Pnrr | Meloni | incasso terza rata passo importante Italia

E' il commento di Giorgia, presidente del Consiglio, al versamento della terza rata da parte ... l'Italia - sottolinea - incassa oggi dalla Commissione europea la terza rata delper importo ...... la nostra Nazione incassa oggi la terza rata del: un passo importante per un'Italia che torna finalmente a credere nelle sue capacità'. Lo annuncia via social la premier Giorgia

Pnrr, versata la terza rata da 18,5 miliardi. Meloni: "Dimostrata serietà del Governo" RaiNews

Meloni,con la terza rata del Pnrr l'Italia torna a credere in sé - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 9 ott. (askanews) - 'All'esito di un lavoro lungo e importante l'Italia incassa oggi dalla Commissione europea la terza rata del Pnrr per ...Soddisfazione di Giorgia Meloni per l'arrivo della terza rata del Pnrr per un importo di 18,5 miliardi di euro. "Sono risorse importanti che serviranno a intervenire in ambiti cruciali come la giustiz ...