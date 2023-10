Pnrr | Meloni “Il Governo lavora con serietà e raggiunge gli obiettivi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “All'esito di un lavoro lungo e importante, la nostra Nazione incassa oggi la terza rata del: un passo importante per un'Italia che torna finalmente a credere nelle sue capacità”. Lo scrive su X il premier Giorgia.“L'Italia incassa oggi dalla Commissione Europea la terza rata del, per un importo di 18,5 miliardi, che insieme a quelli già precedentemente presi ci hanno fatto incassare finora circa il 44% dell'intero ammontare delle risorse del Next Generation Eu – afferma il presidente del Consiglio in un video sui social -. Sono risorse importanti che serviranno a intervenire in ambiti cruciali come la giustizia, la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro, la ricerca. E' la dimostrazione di un lavoro proficuo che abbiamo potato avanti con la Commissione Europea, che ci porta oggi a discutere per ...