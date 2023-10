Pnrr | l’Italia incassa la terza rata | versati 18 | 5 miliardi dall’Ue Fitto | «Ora si continua senza sosta»

Leggi su open.online

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La Commissione europea ha versato ladel, equivalente a 18,5di euro dopo lo spostamento dell’investimento sulle residenze universitarie nella quarta. Ad annunciarlo sono il ministro per gli Affari europei Raffaelee la portavoce della Commissione europea Veerle Nuyts. Un passo importante per la rappresentante dell’Ue, perché il piano in questa occasione prevede «riforme e investimenti di ampia portata e di trasformazione», ha riferito annunciando la notizia a un briefing di oggi. L’approvazione dellaha seguito il semaforo verde della Commissione su tutti i 54 obiettivi stabiliti da questa tranche: «È la prova dei grandi progressi fatti nell’attuazione del. Con tale pagamento, ...