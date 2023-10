Pista di bob a Cortina | Roda ammette | “Situazione che ci rattrista Pensiamoci bene”

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il conto alla rovescia prosegue in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-2026. Tra gli aspetti a tenere banco, vi è quello legato a quello della disputa degli sport da budello in terra italiana. Sono mesi di discussioni e polemiche che, nei fatti, non hanno portato a nulla di concreto. Allo stato attuale delle cose, appare complicato costruire un catino a, sede delle prove per bob, skeleton e slittino. Motivo? Non c’è alcuna società disposta a iniziare i lavori con i soli 80 milioni a disposizione. Non è un caso che alcune testate abbiano parlato di piani alternativi, come il fatto di andare a gareggiare in Svizzera, sul catino St. Moritz. A questo proposito, si è pronunciato il presidente della FISI, Flavio, ribadendo un concetto molto chiaro: “Nei progetti della FISI, il bob, lo skeleton e lo slittino hanno ...