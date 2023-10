Piedimonte Matese | acquista Rolex online e lo paga con assegno contraffatto

(Di lunedì 9 ottobre 2023). Una truffa organizzata in maniera minuziosa quella messa in atto dal 49enne napoletano che nella tarda mattinata odierna si è visto arrivare a casa i carabinieri della Compagnia di. È stato identificato e denunciato in stato di libertà per truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione. Il denunciato, nello scorso mese di settembre, rispondendo ad un annuncio pubblicato su una nota piattaforma web, dopo essersi presentato con un nome falso si mostrò interessato all’acquisto di un orologioGMT Master 2, proposto dall’inserzionista ad un prezzo di 13.500,00. Dopo aver chiuso la trattativa per l’oggetto di lusso per un importo di 13.000,00 lo ritirò personalmentendo l’ignaro venditore con un ...

Una truffa organizzata in maniera minuziosa quella messa in atto dal 49enne napoletano che nella tarda mattinata di oggi si è visto arrivare a casa i carabinieri della compagnia di, nell'Alto Casertano. È stato identificato e denunciato in stato di libertà per truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione.

L' orologio era stato rimesso in vendita su una diversa piattaforma online da un persona che si presentava con un nome diverso dal suo acquirente