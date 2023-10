e Kansas City le certezze,Francisco lo spauracchio. A Buffalo va di traverso Londra, Burrow torna lui e Cincinnati riprende a vincere. È la vetrina della quinta domenica Nfl, la ...Incognita, da non escludere una ripresa di Atlanta e da tenere d'occhio il continuo ... Per ultimo, ma non meno importante, l'enorme curiosità di vedere all'opera coiAntonio Spurs di ...

Philadelphia e San Francisco botta e risposta, Buffalo inciampa a Londra La Gazzetta dello Sport

San Francisco, la striscia di vittorie arriva a 14 laRegione

Philly contro i Rams mantiene l'imbattibilità, così come i 49ers che triturano i Cowboys. Juaguars vincenti al Tottenham Stadium . La giornata si completerà col Monday Night Las Vegas-Green Bay ...Al momento attuale, San Francisco appare come la candidata migliore per un posto al Super Bowl, a patto di riuscire a scansare gli infortuni, in uno sport come il football presupposto indispensabile ...