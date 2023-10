Periodo di prova personale ATA | 2 mesi per i collaboratori scolastici | sale a 6 mesi per i DSGA Le novità del nuovo CCNL

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sottoscritta all'Aran il 14 luglio l'ipotesi di2019-21, la cui firma definitiva è attesa nelle prossime settimane, per poi entrare pienamente in vigore. Cambia anche ildidelATA: per i, che con ilordinamento saranno compresi nell'area delle Elevate qualificazioni,a sei. L'articolo .

... le aspiranti Guardie Zoofile dovranno affrontare unascritta e unaorale per ... Durante questo, le Guardie in organico verificheranno che gli aspiranti siano competenti in tutte le ...In termini di sviluppo, tra i piani del team rosso nell'ultimonon c'è stato solo il lancio di FSR3 con Fluid Motion Frames : l'ultima trovata di AMD si ...a suo tempo abbiamo messo alla...

Periodo di prova personale ATA: Tutto quello che c’è da sapere alla luce dell’ipotesi del CCNL 2019/2021 Tecnica della Scuola

Legittima la penale per il lavoratore che non prende servizio entro la ... NT+ Diritto

Ma non solo. Solo per pochissimi giorni hai la possibilità di iscriverti gratuitamente ad alcuni dei servizi premium di Amazon e di usufruire di un lungo periodo di prova, come ad esempio Kindle ...