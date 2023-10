Pericolo a bordo | aereo evacuato | momenti di terrore in aeroporto

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Attimi diper i passeggeri del volo di British Airways, che sono stati trattenuti all’di Heathrow, a Londra, domenica scorsa a causa delle condizioni di salute di quattro persone dopo che strani “fumi” sono stati avvistati a, secondo quanto riportato dal DailyMail. L’proveniva da Barcellona, ma all’atterraggio sono state avvistate delle esalazione di origine sconosciuta e alcuni testimoni dichiarano sui social che «l’equipaggio si è sentito male e i passeggeri sono stati trattenuti». Gli strani fumi e l’intervento della squadra d’emergenza L’è atterrato alle 16 circa e i passeggeri che non si sentivano bene sono stati portati via per ricevere assistenza medica. I filmati pubblicati online mostrano diverse auto della polizia e veicoli dei vigili del fuoco che ...

"Il regime sionista (Israele) e i suoi sostenitori sono responsabili di aver messo inla ... "I soldati delle nostre forze speciali forniranno protezione e sicurezza a", ha aggiunto. In ...Nessunper la difesa in occasione del corner successivo. 1' Si riparte: Zeman manda dentro ... staff medico in campo problema alla schiena per l'attaccante che guadagna ildel campo ...

«Strani fumi a bordo», aereo evacuato per pericolo contagio. Interviene la squadra di emergenza: 4 passeggeri leggo.it

“Geo Barents”, arrivo tra le polemiche - Cronaca la Città di Salerno

MESTRE - Nelle carte che la procura di Venezia ha sequestrato per far luce sullo stato di conservazione del cavalcavia Superiore di Marghera c'è anche un incartamento datato 2015: sono ...Pronto intervento in Canton Ticino dei soccorsi questa mattina intorno alle 7 in territorio di Rodi Fiesso per un incidente stradale che ha coinvolto un 50enne e una 15enne cittadini svizzeri (immagin ...