Perché un attacco ora? Perché l’intelligence israeliana non era preparata? Domande e risposte sulla guerra Hamas-Israele

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Unsenza precedenti. Per la complessità della questione, per la portata. Gli attori coinvolti, il numero di morti, feriti e ostaggi. Nella giornata di sabato 7 ottobre, il gruppo terroristico che controlla dal 2007 la Striscia di Gaza, ha avviato un’offensiva via aria, terra e mare nel sud di– ancin corso – lanciando migliaia di razzi e attaccando le comunità vicino a Gaza. A testimoniare la forza dello scontro in atto parlano le cifre: inil bilancio delle vittime, comprese quelle del terribile massacro del rave party israeliano alla frontiera, è salito – e continuerà a farlo – di circa 800 vittime, oltre 2.500 feriti e un numero imprecisato di ostaggi. Il portavoce delle Brigate al Qassam, ala armata diha fatto sapere – alla tv al Manar del ...