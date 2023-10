Perché si parla di “effetto Fedez” sulle donazioni di sangue

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Ci sono stati aumenti nei numeri in tutta la Lombardia e anche in altre parti d’Italia“, spiega Oscar Bianchi, presidente di Avis Lombardia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera racconta che negli ultimi giorni sono aumentate ledi. Non solo in Lombardia, ma anche in altre regioni italiane, in centinaia si sono messi in fila per donare il. A spingerli, l’appello di, dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli. Sono tutti giovani tra i 18 e i 35 anni. Negli scorsi giorni, proprio nel momento delle dimissioni,aveva ringraziato il professor Zappa e l’ospedale Fatebenefratelli ma aveva anche promesso che avrebbe trovato il modo di sensibilizzare il pubblico sul tema delledi. A quanto pare, quello che ...