Perché Garcia ha sostituito Osimhen? Victor contiene la rabbia | Politano no Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ha? La domanda se la pone anche il Corriere della Sera, a firma Monica Scozzafava. Può bastare chesi sia procurato un rigore, lo abbia battuto, segnato e esultato? Forse no, la sua gara ancora una volta finisce un quarto d’ora prima (con evidente disappunto) e la sconfitta con la Fiorentina prima della sosta è l’amaro epilogo del primo miniciclo divaga da solo nel deserto, prova di tanto in tanto a venir su a prender palla, ma i suoi in mezzo al campo neanche la vedono, la palla.non approfitta dell’errore (l’unico) di Kayode sulla rimessa laterale, dall’altra parte Ikoné ha già colpito il palo. Il calcio a volte è un mondo giusto: la Fiorentina non molla di un centimetro e dilaga. ...