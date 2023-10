Per respingere i migranti l’Ue usa i fondi stanziati per lo sviluppo dei Paesi africani

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 ottobre 2023) È stato il Parlamento italiano a istituire per il 3 ottobre la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”. La ricorrenza venne stabilita per legge nel 2016 al fine di ricordare la prima grande strage diavvenuta il 3 ottobre del 2013, quando un peschereccio stracarico di profughi in gran parte eritrei, partito dal porto libico di Misurata, si capovolse a largo di Lampedusa: persero la vita trecentosessantotto persone, moltissimi bambini, tante donne. L’Italia fu scossa dalla notizia e dalle immagini dei corpi senza vita e reagì politicamente oltre che emotivamente. Quindici giorni dopo venne inaugurata l’operazione Mare Nostrum, la missione di salvataggio in mare dei, attuata dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014 dalle forze della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare italiane. La sensibilizzazione sul ...