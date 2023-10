Per il massacro di quella ragazza nessuna insorge | Vittorio Feltri smaschera le femministe

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Urge disconnetterci dal web per riconnetterci alla realtà". Parola diche risponde a una lettrice in merito al rapporto con i social. Intervenuto nella quotidiana "Stanza", il direttore editoriale del Giornale non nasconde che "siamo peggiorati" e non risparmia nessuno. "Giovani e vecchi, siamo diventati un popolazzo di guardoni". Un esempio è la strage di Mestre per cui in diversi, invece che aiutare i soccorsi a tirare fuori dal pullman le vittime, hanno preferito filmare la scena col telefonino. "Urge una presa di coscienza. Disconnetterci dal web per riconnetterci alla realtà, al fine di non smarrire in modo irreversibile la nostra umanità, o quel che ancora ne resta. L'esubero di video di eventi sanguinari, drammatici e nefasti, paradossalmente, ci infonde la percezione che quello che vediamo non sia realistico ma più ...