«per aver fatto progredire la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Claudia Goldin è stata la prima donna ad ottenere, nel 1990, la cattedra di Economia presso l’Università di Harvard, co-direttrice del Gender in the Economy Study Group del Nber (il National Bureau of Economic Research) nonché direttrice del programma Development of the American Economy del Nber dal 1989 al 2017. Il Nobel per la Pace 2023 all’iraniana Narges Mohammadi: l’annuncio X Leggi ...