Pellegrina salernitana muore mentre è in preghiera dinanzi alla Madonna di Novi Velia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un dolore che si è trasformato nelggio del passaggio in cielo nel giorno della festa della Vergine Maria”. Così il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, ha ricordato nella messa in onore dellasita sul Sacro Monte diche ha chiuso iggi nel luogo di culto, ladi 70 anni, originaria di Altavilla Silentina, decedutaera innel santuario cilentano. Un momento di fede e, ilggio a piedi, al santuario sito sul Sacro Monte a 1700 metri di altezza, dove i fedeli celebrano lanel periodo che va da maggio ad ottobre e dove ieri, in occasione della ...