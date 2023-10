Pedullà | “Altro che fiducia | se De Laurentiis si Sveglia Male | Addio Garcia”

... chiedendodenaro per non fare alcuna segnalazione. L'unica cosa che ha ottenuto, invece, è ... pronunciata dal giudice Cosimo. I fatti risalgono ad alcuni anni fa, ma il dibattimento era ...... ognun per sé per causa o grazie alla legge proporzionale che non prevede alleanze, l'uno e l'altra a misurarsi su null'se a quanto si fermerà l'asticella del consenso in una domenica sera del ...

Pedullà: 'Garcia, macché fiducia a termine: se De Laurentiis si sveglia male...' AreaNapoli.it