Pedalando coi Campioni | a Casazza anche Jan Ullrich | il ricavato per i bimbi oncologici

(Di lunedì 9 ottobre 2023). “I loved it”. E? stato questo il commento del debuttante Janal termine della 16°coi, cronosquadre di beneficenza intorno al lago di Endine ideata da Ennio Vanotti e messa in strada dall’Unione Ciclistica. Ma quello del campione tedesco, che ha corso in compagnia dell’ex compagno di squadra Beppe “Turbo” Guerini, Rudy Pevenage e alcuni cicloamatori dell’azienda Limar, e? solo uno dei commenti con cui le vecchie glorie del ciclismo hanno apprezzato la manifestazione bergamasca, disputatasi in una giornata dal clima estivo e che, come di consueto, ha devoluto ilin beneficenza: in questa edizione, i destinatari della generosita? degli ex professionisti (e degli amatori che hanno pedalato con loro) sono stati i bambini seguiti da ABE ...