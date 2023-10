Paura per gli ostaggi | perché Hamas potrebbe usarli come scudi umani

... a fare più, è il futuro del conflitto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato il gabinetto di guerra e, benché una risposta agli attacchi sia datascontata, l'entità con cui ...'Oltre 123.538 persone sono state sfollate internamente a Gaza, soprattutto a causa della, ... Ore 8.54 30 miliardi di dollarisostenere lo shekel sui mercati: La banca centrale israeliana ...

La grande paura per gli ostaggi, Israele si chiede come liberarli la Repubblica

Attraversano la strada e finiscono a terra: paura per due anziani GenovaToday

Negli anni '80 il regista e lo scrittore dovevano scrivere una sceneggiatura ispirata al sudamericano Carlos Castaneda. Ma nulla andò per il verso giusto ...Colto da un malore mentre lavora nel cantiere per la sistemazione della scuola: paura per un operaio di una ditta edile a Casal Velino. I fatti si sono consumati nella mattinata odierna, lundì 9 ...