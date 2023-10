Pastore critica il Garcia | “Da Campioni d’Italia a Peracottari | è ingiusto!”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Rosario, analizza la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, evidenziando le scelte discutibili e l’atteggiamento della squadra. CALCIO NAPOLI. Rosario, giornalista e in passato autorevole firma de La Gazzetta dello Sport, ha espresso un giudizio severo sulla prestazione del Napoli nella sconfitta contro la Fiorentina. Con parole taglienti, ha messo in luce le incongruenze e le scelte discutibili del tecnico e della squadra. “In una parola, non è giusto che, dopo neanche 10 partite, il Napoli dia l’impressione di non avere davvero la forza di recuperare i punti di svantaggio che già accusa; non è giusto che invece di pensare di correre ai ripari, si pensi di fare cassa inventandosi ogni tre mesi una maglietta nuova da mettere in commercio, come se i club, piuttosto che una società di calcio, fosse una fabbrica ...