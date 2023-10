Parliamo di scienza | con cura | la storia delle trasfusioni di sangue nella conferenza di Avis Comunale Bergamo

(Di lunedì 9 ottobre 2023)di, con: è questo l’obiettivo che si pone la, promossa dae inserita nell’ambito della rassegna, in programma per giovedì 12 ottobre alle ore 21 presso il Pala SDF di NXT Station in Piazzale degli Alpini a. L’iniziativa, che rientra nel ciclo di appuntamenti più ampio dal titolo “è la nostra Cultura” ideato dain occasione diBrescia Capitale Italiana della Cultura, attraverso la voce del Dott. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e membro del Consiglio Superiore di Sanità, e ...

... in un articolo publicato nelle scorse ore ha decretato quella che secondo i redattori è la persona più potente del comparto tech e non è l'esponente di alcuna delle Big Tech di cui...nello specifico di ben 7.800 tonnellate, ovvero una cifra decisamente simile a quella del ... " Ladella radioprotezione è chiara sul fatto che il rilascio delle acque reflue di ...

Festival Bergamo Scienza: Infinito e Infinitesimo - arteventinews.it Arteventi News

Barbara Gallavotti e la sua “Quinta dimensione”: scienza e ... IL GIORNO

Il gol dell'americano continua a far discutere: per il designatore le immagini a disposizione non regalavano certezze ...«Quando la scienza risponde alla logica del profitto viene meno uno ... «Invece si richiamano al buon Dio e lasciano morire 1910 persone. Il poeta Andrea Zanzotto parla di un progresso scorsoio. Non ...