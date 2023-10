Papa Francesco e la lotta al cambiamento climatico | il pontefice si rifà a Schwab dopo le bufale sul vaccino Covid

'Tacciano le armi e si convertano i cuori': il presule ricorda 'l'accorato appello diffuso dalla Presidenza della Conferenza episcopale italiana che fa eco alle parole dipronunciate ...Da quando, nel 2020,ha deciso di rendere accessibili agli studenti e ai ricercatori gli Archivi del Pontificato di Pio XII, ha ricordato Parolin, 'sono stati pubblicati molti studi ...

Musei Vaticani: "La barca di Pietro" donata da Papa Francesco entra a far parte delle collezioni Servizio Informazione Religiosa

Il Santo è tornato a casa tra una folla acclamante. Cendrole invasa da migliaia di pellegrini e curiosi. Appare in pubblico per la prima volta il basamento ell ...Il vescovo Giuliano invita tutti i fedeli della uomini e le donne di buona volontà, a intensificare la preghiera per la pace nel mondo ...