Paola Ferrari attacca di nuovo Diletta Leotta | volano frecciate a Bella Ma'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Che tranon scorre buon sangue è cosa nota e risaputa. La giornalista non ha mai smesso di lanciare alla collega più giovane attacchi eogni volta che ne ha l'occasione. Ed anche nella puntata di oggi diMa', lunedì 9 ottobre, dove è stata ospite,è tornata adre. Ad un giovane concorrente della Generazione Z che le ha chiesto perché ce l'abbia con la giornalista, laha spiegato: "Io in realtà non ho nulla controma è il contrario di tutto quello che io ho sempre portato avanti, una donna che fosse apprezzata dal mondo maschile, e il calcio lo è, ...

si confronta con Diletta Leotta. Chi si è rifatta di ...Ancora una volta lagiù dal podio ( Leclerc quinto, due McLaren sul podio). Sainz non è ... Unica consolazione: ritrovataEgonu , 19 punti al debutto in campionato con l'Allianz Milano ...

Il ritorno di Paola Ferrari: “Sogno un talk sul calcio in giro per l’Italia” la Repubblica

Esclusiva Paola Ferrari: 90esimo minuto la mia rivincita dopo tante polemiche Virgilio Sport

In prefettura si è insediata la dottoressa Paola Dessì. Sulla questione Ilva: «Situazione complessa, non esistono soluzioni facili» ...Paola Ferrari è rifatta sì o no Cosa pensa della chirurgia plastica lo esprime parlando di Diletta Leotta. A Bellama’ dal pubblico domande a cui non ci può sottrarre e nella puntata di oggi Paola ...