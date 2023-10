Paola Egonu | il cambio look per una “nuova era”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Baby, it’a a new era”. Cosìsi presenta con un nuovobiondo platino nel giorno del suo ritorno in campo nel massimo campionato italiano di pallavolo. Sarà la leader tecnica della Vero Volley Milano, con l’obiettivo di centrare il titolo nazionale a fine stagione.di colore che sembra aver dato un’ulteriore spinta alla fuoriclasse 24 enne che, assieme alle sue compagne, ha travolto la Uyba Busto Arsizio, per 3-0. Già qualche anno fa – quando giocava a Novara – aveva stupito tutti con un taglio cortissimo, stavolta invece ha deciso di celebrare “laera” con una decolorazione totale dei capelli e chissà che possa rappresentare un segnale di ritorno a vestire i colori azzurri, nell’anno dell’Olimpiade di Parigi 2024, recuperando il rapporto con la ...