Paola Egonu dà spettacolo nella prima di Campionato davanti a Julio Velasco

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ha regalato grandedurante lagiornata della Serie A1 di volley femminile. L’opposto è tornata a giocare in Italia dopo la parentesi della passata stagione in Turchia con la maglia del VakifBank Istanbul (vincendo la Champions League) e ha strabiliato con la casacca di Milano, di fronte ai 4.800 spettatori che hanno gremito gli spalti dell’Allianz Cloud del capoluogo meneghino, segno di un affetto sempre più intenso nei confronti del Vero Volley, che da questa annata agonistica si è trasferito stabilmente a Milano lasciando Monza. L’opposto ha messo a segno 19 punti (2 muri, 1 ace) con il 59% in attacco, trascinando le rosablù verso una netta vittoria nell’annunciato big match contro Busto Arsizio. Le vice campionesse d’Italia si sono imposte con il roboante punteggio di 3-0 (25-21; 25-10; ...