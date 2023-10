Panchina Napoli | fonti Ansa | “la decisione sull’esonero di Rudi Garcia”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sono ore caldissime in casadopo la sconfitta nel match del campionato di Serie A contro la Fiorentina. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-3 a favore della squadra di Vincenzo Italiano e ladiha iniziato a traballare. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, occupano il quinto posto e la vetta della classifica occupata dal Milan è distante 7 punti. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro trae De Laurentiis per valutare la posizione dell’allenatore francese. Secondoil numero uno azzurro avrebbe deciso confermare la fiducia nell’allenatore. All’incontro, svoltosi in un albergo in collina, assieme a De Laurentiis hanno partecipato il club manager Antonio Sinicropi, il direttore ...