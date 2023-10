Panatta | la frase ironica su Sinner | ' Se vince uno Slam lo facciamo santo?'

(Di lunedì 9 ottobre 2023)è sulla cresta dell'onda. Il trionfo nell'Atp 500 di Pechino, il 4° posto nel ranking mondiale e la qualificazione alle Finals di Torino, il momento è d'oro per Jannik, che intanto a Shanghai ...

Sul grande periodo di forma dell'altoatesino si è espresso anche la leggenda del tennis Adriano: "Il fatto che lui abbia eguagliato il mio record non mi dispiace, mica ci sto sempre a ...Unache non è piaciuta all'attore Gassmann, che ha scritto sui social: "La mancanza di eleganza e generosità di Pietrangeli nei confronti di Sinner.un signore, come sempre". Un ...

Panatta ha poi concluso: "Ora lui deve puntare a vincere gli Slam e sono sicuro che ne vincerà due, tre, quattro, perché ha le doti per farlo. Comunque c'è troppa attenzione dai media. D'accordo, ha v ...