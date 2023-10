Pallavolo | Manfredi | ' ko preolimpico dispiace ma ragazzi daranno ancora soddisfazioni' **

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - "Non siamo usciti felici dal torneoin Brasile ma devo fare una valutazione su tutta la stagione ed è stata nel complesso positiva. Non si può parlare di annata deficitaria come ho letto da qualche parte". Così all'Adnkronos il presidente della Fipav Giuseppedopo il torneoche ha visto gli azzurri mancare per il momento la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. "Questihanno fatto un'ottima Volley Nations League e uno splendido europeo perso solo in finale, sono arrivati in Brasile con un po' di pressione addosso, ce l'hanno messa tutta ma non si può pensare di vincere sempre. Il fatto di aver avuto poco riposo dopo la rassegna continentale ha inciso -sottolinea il numero uno del volley italiano-. Abbiamo pagato anche qualche infortunio che ci ha ...

'Il torneo di Rio, però, non deve far dimenticare l'ottimo Campionato Europeo disputato dagli azzurri - sottolinea- . La medaglia d'Argento conquistata è stata l'ennesima dimostrazione di ...

La stagione dell'Italvolley non è terminata come si sperava. L'esito del Preolimpico, di scena in Brasile, non ha sorriso ai ragazzi di Fefé De Giorgi, non in grado di centrare la qualificazione ai Gi ...