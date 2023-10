Pallavolo | Manfredi | ' dispiaciuti per preolimpico ma ragazzi ce l' hanno messa tutta' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - “Siamoper non aver centrato la qualificazione in Brasile, penso che l'analisi del ct De Giorgi sia stata molto lucida. Gli azzurrisicuramente pagato la stanchezza di questa lunga stagione e in diverse partite è mancata quella continuità di rendimento a cui siamo abituati. Dal punto di vista dell'impegno, però, ice l', come ha dimostrato la partita con il Brasile. Per andare ai Giochi di Parigi dovremmo sfruttare il ranking mondiale e vista la nostra posizione abbiamo tutte le possibilità per ottenere il pass olimpico. Gli eccezionali risultati ottenuti in questi ultimi anni, infatti, ci consentono di occupare la terza posizione mondiale. Fondamentale sarà farà bene la prossima Volleyball Nations League, così ...