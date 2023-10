(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il prateseha messo a segno un poker nel 12 - 11 con cui la Rari Nantes Savona ha battuto ad Atene l'Smyrnis, confermandosi fra i giocatori più in forma del momento a livello ...

Il prateseBruni ha messo a segno un poker nel 12 - 11 con cui la Rari Nantes Savona ha battuto ad Atene l'Apollon Smyrnis, confermandosi fra i giocatori più in forma del momento a livello continentale... Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Stefano Guerrato, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia),... Andrea Ferrero (Circolo Canottieri Ortigia 1928), Luca Marziali e Andrea Mladossich (...

Pallanuoto, Lorenzo Bruni abbatte l'Apollon Symrnis in Euro Cup Quotidiano Sportivo

Il pratese Lorenzo Bruni ha messo a segno un poker nel 12-11 con cui la Rari Nantes Savona ha battuto ad Atene l'Apollon Smyrnis, confermandosi fra i giocatori più in forma del momento a livello conti ...