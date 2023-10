Pagelle – De Laurentiis Nerone assiste all’incendio della sua squadra affidata al nichilista Garcia

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) MERET. Il Napoli ornato orridamente per Halloween esce con tre lividi viola per le mazzate prese e c’è poco da giudicare gli azzurri. Fanno testo le tante cappellate individuali. Per quanto riguarda il giovane Meret, ripiombato nei suoi dolori atavici, il primo gol gli si infila tra le gambe. Basta e avanza – 4,5 Non è soltanto che prende gol lasciando che il pallone gli passi tra le gambe sul suo palo, è soprattutto che qualche secondo prima è stato colto totalmente alla sprovvista quando la palla ha colpito il palo e gli è passata ad un soffio dal naso. Quel piede alzato per provare a scalciarla è stato imbarazzante – 3 DI LORENZO. La partita era appena principiata e avrebbe potuto dare uno spin diverso al destino (comunque ne dubito) con quell’occasione al 5’, ma Terracciano vigila e devia. L’Eurocapitano si presuppone sia il capo del consiglio dei saggi epperò anche la ...