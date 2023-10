Pagani | maltrattatava i genitori | arrestato 17enne

Leggi su zon

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Carabinieri della Tenenza dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Salerno, nei confronti di unindagato per maltrattamenti nei confronti di familiari conviventi e lesioni personali aggravate, che in più occasioni avrebbe usato violenza nei confronti dei propri. Le indagini avviate dai Carabinieri a seguito delle denunce presentate dal padre e dalla madre del minore hanno permesso di ricostruire gli eventi e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. L’è stato tradotto presso l’Istituto Penale per Minorenni di Airola (BN). Segui ZON.IT su Google News.